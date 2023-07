Bracali pendurou as botas, mas vai manter-se no Boavista

Antigo guarda-redes passa para a função de diretor desportivo dos boavisteiros.

Rafael Bracali é agora diretor desportivo do Boavista, depois de ter terminado a carreira no final da época passada, precisamente nos axadrezados.

"Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente Vítor Murta e ao Fary Faye pela oportunidade que me foi dada de continuar a servir o Boavista. A experiência e os conhecimentos que fui adquirindo ao longo de muitos anos será agora colocado ao serviço do Boavista. Na minha vida, nunca escolhi o caminho mais fácil, mas vencer os desafios sempre foi a minha maior motivação. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de iniciar esta nova etapa no clube onde me senti mais respeitado e acarinhado. Prometo desempenhar as minhas novas funções com a mesma determinação e empenho de sempre", afirmou o brasileiro, em declarações aos meios oficiais do clube do Bessa.

Bracali, de 42 anos, já trabalha na SAD do Boavista, clube onde jogou durante cinco temporadas consecutivas.