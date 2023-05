Antes do arranque do Boavista-Braga, teve lugar no Estádio do Bessa uma homenagem a Bracali, que aos 42 anos vai terminar a carreira no final da época. Nota para a presença da família do guarda-redes, além de Pedro Proença, presidente da Liga, Vítor Murta, presidente do Boavista, e Alfredo Castro, elemento da estrutura do clube e antigo guarda-redes.

