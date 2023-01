Bracali e a exibição em Braga: "Quando se faz um jogo como este, temos de levar pontos"

Declarações de Rafael Bracali, guarda-redes e capitão do Boavista, após a derrota com o Braga (1-0), na 16ª ronda da Liga Bwin

Sobre o encontro: "Quando se faz um jogo como este, contra um adversário forte como é o Braga, temos de levar pontos e merecíamos ter conquistado pontos. Acho que fizemos um grande jogo e agora temos de seguir, o campeonato é longo, temos uma longa jornada pela frente. Temos de continuar com este espírito, esta ambição e este bom ambiente dentro do grupo. Esta derrota acaba já no próximo treino quando começarmos a preparar o próximo jogo."

Sobre o lance do golo: "Acaba por ser um passe do Bruno Onyemaechi para trás, que isola o Vitinha. É um golo, acontece, faz parte do jogo. Nós, como equipa, também crescemos com os erros e temos de olhar em frente para que esses deslizes não voltem a acontecer."

Sobre a estratégia dos axadrezados: "A ideia foi exatamente aquela que apresentámos. Termos bola, para não ficarmos o tempo todo a correr atrás do Braga, estarmos organizados defensivamente e personalidade para jogarmos quando tivéssemos a bola, mesmo a construir a partir do guarda-redes até chegar lá à frente. Mostrámos que poderíamos ter feito golo dessa maneira."