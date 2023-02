Declarações de Bracali, guarda-redes do Boavista, após a derrota (3-1) em casa do Benfica, na ronda 21 do campeonato.

Reação ao jogo: "Foi um jogo bem executado, o resultado ficou aberto até bem perto do fim. A primeira parte foi muito equilibrada, apesar do Benfica ter mais domínio, mais posse, mas estava tudo controlado até à oportunidade do Gonçalo Ramos no final da primeira parte e um desvio que ele também fez ao primeiro poste e que a bola vai fora. Era normal que o Benfica carregasse na segunda parte, fomos aguentando até eles marcarem o golo. Conseguimos empatar o jogo, mas o Benfica continuou a carregar e passámos por um momento de maior dificuldade. Depois, quando o jogo estava de novo equilibrado, o Benfica acaba por marcar num lance de habilidade, de um jogador [Gonçalo Ramos] que tem talento e que acaba por decidir ali dentro da área. A partir daí, fomos tentando, acabámos por abrir mais espaços, para tentar empatar e sofremos de novo."



Defendeu penálti de João Mário: "O João Mário tem vários penáltis e bate para os dois lados, ali é intuição, é um pouco de sorte e um pouco de estudo. Tive a sorte de acertar e defender."