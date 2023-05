Bracali após derrota no dérbi com FC Porto: "Merecíamos mais, muito mais..."

Capitão e guarda-redes axadrezado recorreu às redes sociais para mostrar orgulho na exibição da equipa.

O FC Porto venceu o Boavista por 1-0 no domingo, no Estádio do Dragão, num dérbi relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

Um dia depois da derrota, Rafael Bracali, capitão e guarda-redes axadrezado, recorreu às redes sociais para mostrar orgulho na exibição da equipa, mostrando-se inconformado com o resultado.

"Merecíamos mais, muito mais... Orgulhoso dessa equipa que jogou o dérbi com uma raça tremenda, espírito de sacríficio e muita qualidade", escreveu o guardião, de 41 anos, no Facebook.

Com a vitória, os dragões regressaram à vice-liderança do campeonato, com 73 pontos, restituindo a vantagem de dois pontos sobre o Braga, terceiro (71), e voltando a ficar a quatro pontos do líder Benfica (77). Já os axadrezados seguem na 12.ª posição, com 37 pontos.