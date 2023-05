Declarações de Petit, treinador axadrezado, após o Boavista-Braga (1-1), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Empate: "Penso que [o resultado] se ajusta por aquilo que foi este encontro entre duas equipas boas e a praticarem bom futebol. Na primeira parte, houve várias aproximações [às duas áreas], mas sem ninguém ter situações flagrantes de golo. A segunda parte foi mais emotiva. A partir dos 53/54 minutos, o jogo começou a ficar um pouco partido e poderia ter dado para os dois lados. Às vezes, gostamos de partir o jogo, mas o último passe não entrou nesse momento, algo que nos poderia ter ajudado a criar ocasiões e até a deixar jogadores nossos na cara do guarda-redes [do Braga, Matheus]. A equipa ficou mais compacta, mas o Braga chegou ao 0-1 numa infelicidade nossa. Nessa jogada, a bola parece que sai [do terreno de jogo], o Bruno [Onyemaechi] abrandou e o golo surge numa infelicidade do Reggie [Cannon]. Continuámos, sabendo que o adversário possui uma equipa de qualidade e gostar de manter a posse de bola. Arriscámos tudo, metemos gente fresca e lançámos perto do fim dois meninos, o Martim [Tavares] e o [Tiago] Machado, que ainda é júnior. Chegámos à igualdade, fruto também dessa coragem que tivemos em meter miúdos e em terminar com muita gente na frente".

Foi o último jogo no Bessa de Bracali: "Acabei de lhe dizer que foi um prazer trabalhar com ele. Ele é um grande profissional e um grande homem e sei que vai ter as maiores felicidades nas novas funções que terá no Boavista. Foi uma homenagem bonita e justa por aquilo que fez pelo clube. Não são momentos fáceis, mas estamos cá para o ajudar".