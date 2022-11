Bozenik falha primeiro jogo do Boavista na Taça da Liga

Avançado foi convocado para a seleção da Eslováquia e não vai defrontar a B SAD.

Bozenik foi chamado pelo novo selecionador principal da Eslováquia, o italiano Francesco Calzona, antigo adjunto do Nápoles, tendo em vista os jogos particulares a realizar este mês com Montenegro (dia 17) e Chile (dia 20). Desta forma, o avançado do Boavista não vai defrontar a B SAD, no próximo dia 18, em jogo a contar para a primeira jornada da Taça da Liga, estreando-se na competição apenas dia 27, no Estádio do Bessa, frente ao Vilafranquense. Ao contrário do atacante de 22 anos, o médio Vukotic não foi convocado pelo selecionador montenegrino.

A ausência de Bozenik no jogo com a equipa que milita na Liga SABSEG complica ainda mais a vida de Petit, tendo em conta que o treinador do Boavista também não pode contar com Martim Tavares, que sofreu uma grave lesão recentemente, contra o Vizela. Assim sendo, Yusupha apresenta-se como a única opção para o eixo do ataque.