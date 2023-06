Bozenik é caso dúbio: Boavista acionou opção de compra, mas ainda não pagou

Opção de compra feita, mas falta liquidação da operação. Neerlandeses avançam que eslovaco pode ficar e que Feyenoord salvaguardou 20 por cento em futura venda, mas há complicações a ultrapassar, incluindo reservas do atleta.

Nos Países Baixos dão como selado um acordo entre Feyenoord e Boavista para que Bozenik continue a jogar de xadrez ao peito. O avançado eslovaco, que apenas marcou quatro golos no Bessa, ficou na sombra de Yusupha, estava cedido pelo clube de Roterdão, havendo uma opção de compra que foi exercida pelo Boavista no final do mês passado, no valor de 2,5 milhões de euros, com premissa de liquidação de parte da verba de forma quase imediata, algo que segundo informações recolhidas por O JOGO não terá sido respeitado.

As notícias apontam para a permanência de Bozenik em Portugal e no Boavista, mesmo com outros clubes interessados, tendo havido da parte do Feyenoord, alegadamente, a obtenção de uma garantia de 20 por cento de direitos numa futura venda do eslovaco, caso o plano axadrezado assente numa permanência transitória do atleta, visando outros apetites do mercado.

O Feyenoord encontra-se descontente, no momento, por não ter recebido o adiantamento de uma verba acordada, tendo o jogador, segundo fontes próximas, recebido indicações para não se apresentar no Bessa antes de o campeão neerlandês ver parte do montante acordado injetado nas suas contas. Sabe também O JOGO que Bozenik, aparentemente, não terá mostrado grande entusiasmo em permanecer no Bessa.