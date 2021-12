Bordéus quer levar Porozo em janeiro: confira os detalhes revelados

A imprensa francesa garante que as negociações estão avançadas, no sentido de viabilizar a saída do central por empréstimo.

Jackson Porozo pode estar de saída do Boavista para reforçar o Bordéus, que tem como dono Gérard Lopez, acionista maioritário dos axadrezados. A notícia já circula na Imprensa francesa que dá como praticamente certo o empréstimo do central ao clube que no mercado de verão levou Ricardo Mangas e Alberth Elis. O protocolo de cedência de Porozo prevê uma cláusula de opção de compra pelo Bordéus. Este interesse, ao que parece, arrasta-se desde a primeira janela de transferências.

A consumar-se esta saída, o plantel do Boavista perde uma peça influente no eixo da defesa e vê reduzido o leque de alternativas entre os centrais. A qualidade do jovem (21 anos) internacional equatoriano já foi alvo de cobiça do Tigres, cujo intento de o levar foi travado no último momento da janela de transferências no campeonato mexicano. Porozo tem sido uma presença regular no onze do Boavista, tendo falhado a receção ao Moreirense por castigo.