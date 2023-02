Boavista: Yusupha imparável e no pódio de 2023

Avançado gambiano marcou cinco golos em quatro jogos no campeonato no novo ano civil, sendo apenas superado por João Mário, médio do Benfica. A realizar a melhor temporada desde que chegou ao futebol português, em 2017, Yusupha tem contribuído decisivamente para a época tranquila do Boavista.

Yusupha entrou com o pé direito em 2023 e não pára. Seja com os pés ou com a cabeça, o avançado do Boavista continua a marcar golos atrás de golos. São já cinco no campeonato neste ano civil, número que lhe permite estar no segundo lugar do pódio dos goleadores, com os mesmos remates certeiros de Oday Dabbagh, atacante do Arouca. Os dois são apenas superados por João Mário, médio do Benfica, autor de seis golos este ano. Atrás deste trio aparecem Ricardo Horta (Braga) e Fran Navarro (Gil Vicente), ambos com quatro. Pedro Gonçalves (Sporting), Gonçalo Ramos (Benfica), Galeno (FC Porto), Gabriel Silva (Santa Clara) e Osmajic (Vizela), todos com três golos, são aqueles que mais se aproximam da veia goleadora do do trio que comanda o pódio.

Yusupha tem sido um abono de família para o Boavista. Dos cinco golos que marcou no campeonato em 2023, só o último, contra o Estoril, não valeu pontos. Antes, já tinha contribuído para as vitórias contra o Gil Vicente e Portimonense, e para o empate frente ao Chaves.

Se estendermos a contabilidade para toda a época, Yusupha marcou nove golos em todas as provas, oito só no campeonato. Números que fazem desta a melhor época desde que chegou em Portugal, em 2017.