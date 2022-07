Boavista vitorioso no primeiro teste de pré-época: o resultado e os marcadores

O Boavista derrotou este sábado a formação de sub-19 axadrezada, por 3-0, no primeiro encontro de pré-temporada, disputado no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Pedro Malheiro e o reforço Salvador Agra, que bisou, anotaram os golos do conjunto orientado por Petit, no ocaso da primeira semana completa de trabalho das panteras.

Além do avançado oriundo do Tondela, estiveram no jogo-treino as restantes aquisições do Boavista, como o francês Vincent Sasso (ex-Servette) e o brasileiro Robson Reis (ex-Santos), ambos defesas centrais, para além do médio Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia).

Os axadrezados, 12.ºs colocados na edição 2021/22 da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão para encarar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.