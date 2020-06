Os axadrezados venceram pela primeira vez na Pedreira. Daniel Ramos, treinador da equipa portuense, fez a análise da partida.

Segredo da vitória: "Esteve no rigor, no saber sofrer, no perceber que este jogo ia ser diferente em relação ao último. A intenção era termos um pouco mais de bola. Tivemos que utilizar outro tipo de recursos. Fazê-lo de forma assertiva. Com confiança, sempre que possível a tentarmos jogar, aproximarmo-nos com perigo da baliza. Acabámos por ser uma equipa rigorosa e unida. Quando assim é, fico satisfeito com o resultado. Também pela determinação e por aquilo que foram como equipa".

Análise tática: "Fechámos muito bem o espaço interior. O Sauer e o Bueno a fecharem o espaço interior, com o Cassiano também. Conseguimos ir controlando essa grande arma que o Braga tem, do jogo interior, principalmente dos três avançados, que também jogam por dentro. Reduzimos muito o que é a grande força do Braga, não criaram tantas oportunidades como é normal, Conseguimos desempenhar o que idealizámos".

Primeira vitória do Boavista na Pedreira: "Não sabia desse pormenor, vale o que vale, mas fica para a história. É com satisfação que ganhámos aqui pela primeira vez. Eu não tinha vencido o Braga fora de portas. No último jogo não levámos pontos, hoje [sábado] somámos três. Faltam disputar 24, vamos encarar todos os pontos com o mesmo grau de dificuldade, o mesmo respeito e a mesma ambição".