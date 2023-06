Axadrezados receberam o "Prémio Marketing e Comunicação", da Liga.

O Boavista venceu o "Prémio Marketing e Comunicação" atribuído pela Liga, referente à campanha de apresentação do equipamento comemorativo dos 120 anos do clube, assim como das novas dinâmicas criadas no estádio, nomeadamente as homenagens a diversos sócios e a criação de uma Fan Zone.

De forma simbólica, o Boavista dedicou o prémio a Manuel do Laço, falecido recentemente.