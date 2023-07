Boavista vence Penafiel em jogo de preparação

Triunfo axadrezado por 3-1, no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel

O Boavista triunfou na manhã deste sábado sobre o Penafiel, por 3-1, em jogo de preparação realizado no Estádio Municipal 25 de Abril.

Em dia de comemoração do 120.º aniversário do clube portuense, Salvador Agra, Chidozie e Tiago Morais marcaram os golos do do emblema axadrezado, enquanto Hugo Firmino fez o do Penafiel.