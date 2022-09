Boavista vence Paredes e União de Leiria em jogos de preparação

Martim Tavares, Reggie Cannon, Makouta, Kenji Gorré e Róbert Bozeník estão nas seleções

O Boavista superiorizou-se Paredes e União de Leiria, por 3-0 e 4-0, respetivamente, em dois encontros de preparação disputados durante a paragem da I Liga Bwin parra os compromissos das seleções nacionais.

No complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, o quarto colocado do campeonato começou o dia com um triunfo sobre o União de Paredes, sétimo da Série A da Liga 3, com golos do francês Vincent Sasso, de Pedro Malheiro e do montenegrino Ilija Vukotić.

Já a vitória face à União de Leiria, terceira da Série B do terceiro escalão, teve tentos do gambiano Yusupha (11 minutos), Salvador Agra (34), do brasileiro Robson Reis (44) e Vukotić (69), de penálti, numa sessão aberta ao público, com duas partes de 40 minutos.

O Boavista competiu de início com o guarda-redes César, os defesas Pedro Malheiro, Robson Reis, Vincent Sasso, Filipe Ferreira e Bruno Onyemaechi, os médios Sebastián Pérez e Ibrahima Camará e os avançados Bruno Lourenço, Salvador Agra e Yusupha.

Rodrigo Abascal, Ricardo Mangas, Vukotić, Pedro Gomes, Bernardo Silva, Masaki Watai, Miguel Reisinho e Cristiano Fitzgerald foram suplentes utilizados do treinador Petit, que tem Reggie Cannon (Estados Unidos), Gaius Makouta (Congo), Kenji Gorré (Curaçau), Róbert Bozeník (Eslováquia) e Martim Tavares (sub-20 lusos) ao serviço das seleções.

O Boavista, quarto classificado, com 15 pontos, a seis do líder isolado Benfica, visita o Famalicão, 16.º e antepenúltimo, com quatro, em 02 de outubro, em encontro da oitava ronda da I Liga, num fim de semana em que o União de Paredes se desloca ao Oriental e a União de Leiria recebe o Montalegre para a segunda eliminatória da Taça de Portugal.