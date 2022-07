Boavista vence equipa de sub-19 no segundo jogo-treino do dia

O Boavista venceu os sub-19 axadrezados, por 4-1, logo após ter batido o Nacional (1-0), do escalão secundário, num ensaio de pré-época realizado no complexo anexo ao Estádio do Bessa, no Porto.

A formação de Petit já vencia ao intervalo 3-0, com um bis de Salvador Agra e um golo do japonês Masaki Watai, ambos reforços para 2022/23, sendo que o venezuelano Jeriel De Santis elevou o marcador no segundo tempo, antes de Kevin Nhaga reduzir.

Entre os titulares do Boavista constou o quinteto de suplentes utilizados na reta final do encontro com o Nacional, casos dos médios Joel Silva e Ilija Vukotic e dos avançados Masaki Watai, Salvador Agra e Róbert Bozeník, além do guarda-redes João Gonçalves e dos defesas Luís Santos, Reggie Cannon, Chidozie, Pedro Gomes e Filipe Ferreira.

Bernardo Silva, Tiago Morais, Jeriel De Santis e Diego Llorente entraram para a segunda parte, num dia em que Petit não contou com Ricardo Mangas, Miguel Reisinho e Martim Tavares e ainda viu oficializada a contratação do guarda-redes César (ex-Bahia, Brasil).

Os axadrezados já tinham vencido a equipa de sub-19 (3-0) no arranque da pré-época, que contemplou ainda derrotas com o Feirense (0-1), da II Liga, e o primodivisionário Arouca (0-2), antes do êxito de hoje na receção ao também secundário Nacional (1-0).

O Boavista, 12.º classificado na edição 2021/22 da I Liga, vai iniciar a sua 60.ª presença no campeonato com uma visita ao Portimonense, em 07 de agosto, na ronda inaugural.