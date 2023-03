Boavista vai perder o goleador no final da época: Turquia e Arábia Saudita no horizonte

Yusupha não aceitou abordagens feitas pelos dirigentes axadrezados para continuar e está a estudar propostas de outros clubes.

Yusupha não vai continuar no Boavista. Desde 2017/18 no clube do Bessa, o atacante gambiano termina contrato no final da presente época e, apesar de já ter sido abordado diversas vezes pelos dirigentes axadrezados, não aceitou as propostas que lhe foram feitas.

Tendo em conta a idade - 29 anos -, Yusupha tenciona fazer um grande contrato e, ao que O JOGO apurou, está a estudar os convites que já recebeu, designadamente de emblemas da Turquia e da Arábia Saudita. Há duas épocas, o Boavista esteve perto de vender o internacional gambiano ao Rennes, da I Liga francesa, mas a transferência acabou por não se concretizar, podendo, agora, sair a custo zero.

Esta temporada, a sexta ao serviço do Boavista, está a ser melhor desde que chegou ao clube, no verão de 2017, então proveniente do FUS Rabat, de Marrocos. Yusupha soma 11 golos em 25 jogos, superando largamente o melhor registo, conseguido na época passada, durante a qual apontou sete golos em 31 encontros disputados.

Devido a suspeitas de uma lesão muscular, o jogador foi, entretanto, dispensado por Tom Saintfiet, selecionador da Gâmbia, do estágio para os jogos com o Mali - sexta-feira, em casa, e terça-feira, fora - para a fase de qualificação da CAN"2023.