Vasco Seabra, técnico que há quase três anos bateu as águias, acredita em nova surpresa no Bessa. Em novembro de 2020, os portuenses venceram os encarnados e puseram fim a uma série de sete vitórias. Agora, com "agressividade, um meio-campo forte e um treinador experiente", tudo é possível.

Há quase três anos, o Boavista ganhou, por 3-0 (golos de Angel Gomes, Elis e Yamache), ao Benfica, de Jorge Jesus, que vinha de sete triunfos. Vasco Seabra, que orientava os axadrezados, acredita que o Boavista "vai criar problemas ao Benfica" na receção de segunda-feira (20h45).

"Não há impossíveis no campeonato. Petit é experiente, competente e apresenta sempre dificuldades aos adversários. É uma equipa com capacidade de luta e sofrimento, com uma grande massa associativa", aponta, apresentando a receita para surpreender o campeão: "Tem tudo a ver com o espírito de equipa do Boavista e dependerá da capacidade de organização e de ser muito agressivo, não permitindo que o Benfica tenha tempo e espaço para jogar."

O clube do Bessa não pode inscrever jogadores, mas, crê Vasco, tem argumentos para se sair bem. "Estas situações motivam os jogadores que estão em crescimento e os muitos que transitam da época passada transmitem estabilidade. E tem, principalmente, um meio-campo muito forte, com o Makouta e o Seba Pérez". O colombiano é definido como "um exemplo e um líder nato, com capacidade para transmitir a mística do Boavista aos mais jovens".

Um desses exemplos é Reisinho, médio que há três anos fez uma grande exibição e que poderá ser aposta amanhã. "É um craque, um campeão", descreve. "É muito refinado tecnicamente, tem bom remate de meia distância e, defensivamente, tem excelente capacidade física", aponta, acrescentando que após duas paragens prolongadas devido a lesões "tem tudo para ser uma referência do clube e fazer uma carreira fantástica".