Boavista vai avançar com queixa-crime e faz críticas a Hamache. Leia o comunicado

Boavisteiros emitiram um comunicado em que revelam que vão avançar com uma queixa-crime contra Hamache. O argelino, que já deixou o Bessa, diz que decidiu mudar de ares "por causa de uma pessoa do clube".

Yanis Hamache trocou o Boavista pelos ucranianos do Dnipro a 1 de setembro, após uma primeira tentativa falhada. Agora, nas redes sociais, o internacional argelino, que se deslocou para junto dos adeptos do emblema axadrezado no final da última partida em Portugal, com o Santa Clara, tendo deixado o relvado em lágrimas, promete explicar a saída até ao final da semana - devido, "em grande parte, a uma pessoa do clube" - e expor algumas mensagens.

Já na noite desta sexta-feira, o clube axadrezado reagiu à denúncia do jogador, prometendo agir "judicialmente com uma queixa-crime" contra o lateral-esquerdo.

"O atleta em questão colocou em causa não só a honorabilidade de uma Instituição centenária e dos seus dirigentes, como também de ex-colegas de equipa, staff e equipa técnica, algo que é revelador, antes de mais, de uma enorme estultice e de uma clara ausência de honestidade - e que ajudam a explicar os motivos de não fazer parte do atual plantel", escrevem ainda os boavisteiros.

Leia o comunicado na íntegra:

"Tendo em conta as afirmações falsas e caluniosas do atleta Yanis Hamache proferidas numa rede social e amplificadas pela comunicação social, a Boavista FC, Futebol SAD anuncia que vai avançar judicialmente com uma queixa-crime contra o referido jogador.

O atleta em questão colocou em causa não só a honorabilidade de uma Instituição centenária e dos seus dirigentes, como também de ex-colegas de equipa, staff e equipa técnica, algo que é revelador, antes de mais, de uma enorme estultice e de uma clara ausência de honestidade - e que ajudam a explicar os motivos de não fazer parte do atual plantel.

Esta época, o Boavista FC tem um grupo unido, composto por profissionais dedicados e de grande valor, que continuará focado no essencial: trabalhar para dar alegrias aos nossos adeptos."

Eis o que escreveu Hamache, nas redes sociais:

"Caros adeptos do Boavista: até ao final da semana vou explicar-vos a minha escolha relativamente à minha saída e todos os problemas que a acompanham. Esta escolha foi feita, em grande parte, por causa de uma pessoa do clube que certamente destruirá as vossas ambições, porque com todos os esforços que os jogadores fazem, essa pessoa não respeita os jogadores...", começou por escrever nas histórias do Instagram.

"Vou mostrar-vos todas as provas e mensagens com a pessoa em causa, que quebra o moral de muitos jogadores do Boavista, e que não respeita os adeptos. Quero mostrar provas de alguns jogadores que estão atualmente no clube e que estão revoltados com essa pessoa, porque não respeita as suas famílias", continuou, antes de concluir:

"Estarei sempre do lado dos adeptos, não do outro lado, apesar do que passei por dois anos, dei tudo de mim em campo."