Boavista vai assegurar Bozenik, garantem nos Países Baixos

Axadrezados devem acionar a opção de compra pelo avançado eslovaco, que pertence ao Feyenoord.

O eslovaco Robert Bozenik pode continuar no Boavista, segundo avança a imprensa holandesa e de acordo com uma notícia já libertada pelo JOGO há algumas semanas que o clube do Bessa iria acionar a opção de compra sobre o avançado, mesmo que implicando um custo que, agora, se percebe ser de 2,5 milhões como valor da opção de compra definida entre os emblemas.

Apesar de não ter vingado no Bessa, 4 golos em 27 jogos, ficando como suplente habitual de Yusupha, Bozenik tem a confiança do Boavista que pode fazer muito melhor e justificar créditos de internacional eslovaco, tendo ainda esta semana defrontado a Islândia, um total de 30 minutos, no grupo de Portugal.

De qualquer modo não está posta de parte a hipótese do Boavista encontrar comprador acima do dinheiro a desembolsar.

O Feyenoord, campeão holandês, quer resolver o dossiê do atleta, atendendo ao fecho de contrato em 2024, na lógica de reduzir o impacto dos quatro milhões investidos em Bozenik.