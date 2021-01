Boavista: trancas à porta para arrumar a casa

Jesualdo Ferreira quer ver uma equipa jovem a dar um passo de cada vez.

A escassez de vitórias no campeonato é um desafio que começa a ganhar contornos de urgência no Boavista, que na principal prova bateu apenas o Benfica. Não obstante, Jesualdo Ferreira tenta dividir esse processo em etapas, com o desejo de ver uma equipa jovem a dar um passo de cada vez.

A necessidade de somar pontos é assumida pelo treinador, mas este também detetou sinais positivos no empate em casa do Marítimo, particularmente no capítulo defensivo. De facto, a equipa madeirense levava sete jogos consecutivos a marcar, pelo que não deixa de ser um apontamento relevante a favor do Boavista, que foi a jogo com o mesmo onze que perdera por 4-1 com o Braga, na jornada anterior: uma prova de confiança do treinador.

Os axadrezados dividem a defesa mais batida da I Liga (20 golos) com Tondela e Famalicão e todo este contexto só reforça a expectativa em torno de Javi García: o experiente médio defensivo terá a lesão reavaliada hoje, no regresso aos treinos para preparar o Santa Clara.