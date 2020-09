Boavista tira dividendos do mercado: Cannon dispara vendas online

A camisola ao xadrez encantou não só o novo lateral-direito, mas também a família e fãs nos Estados Unidos.

A contratação de Reggie Cannon já está a gerar receitas. Em menos de 24 horas, as encomendas online de camisolas do Boavista dispararam: só para os Estados Unidos foram despachadas 70.

O design do equipamento do clube teve também um efeito de encantamento em Reggie Cannon: "Isto é incrível, adoro o xadrez da camisola. As camisolas são fantásticas, não consigo parar de pensar nisso. Estou realmente muito entusiasmado por poder jogar neste clube", disse o internacional norte-americano, num tom de quem está, de facto, emocionado com o momento, que foi partilhado à distância, onde o Boavista conquistou novos adeptos. "Mostrei à minha família e eles foram os primeiros a querer comprá-la online", revelou. Alguns deles estarão entre as tais 70 encomendas que seguem viagem na travessia do Atlântico.

O lateral-direito, o primeiro da reestruturação do plantel, gostou de tudo o que lhe foi mostrado no clube onde ficará durante cinco épocas. "O estádio tem um ambiente muito acolhedor", destaca, sentindo-se motivado para começar a jogar.

Cannon deixou o FC Dallas informado de que ia ingressar num "clube histórico, um dos poucos clubes a ganhar a liga portuguesa". Mais uma razão que reforçou o entusiasmo do jogador de 22 anos. "É um grande projeto. Sempre quis dar continuidade à minha carreira na Europa e este é um clube fantástico para o fazer", realçou, definindo-se como "um jogador enérgico; gosto de subir e descer pelo flanco". "A minha vocação ofensiva poderá ajudar a equipa, mas também sou agressivo defensivamente e sinto-me capaz de desempenhar as duas funções", descreve, considerando-se "um lateral-direito moderno".