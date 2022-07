Boavista tenta empréstimo, mas Flamengo não cede

Clube brasileiro prefere transferência do guarda-redes Hugo Souza a título definitivo.

O Boavista tentou o empréstimo do guarda-redes Hugo Souza, 23 anos, mas as mais recentes informações da Imprensa brasileira dão conta do chumbo do Flamengo à proposta axadrezada. O clube terá preferido apostar numa transferência a título definitivo, com o respetivo encaixe financeiro.

A SAD do Bessa acenou com um contrato de cedência e opção de compra do passe. Do outro lado do Atlântico, garantem que Hugo Souza foi um pedido do treinador Petit e que ao Flamengo até agradava a ideia de o ver valorizar-se na Europa. Tal implicaria jogar com regularidade, mas isso depende do trabalho de campo e passa pela discussão do lugar com Bracali, 41 anos, em grande forma. Por agora, o negócio esfriou.