Boavista tem treinador na mira para a próxima época

Vasco Seabra não vai continuar no Mafra e é apontado para suceder a Daniel Ramos, cujo contrato termina no final da presente temporada.

Vasco Seabra está na lista de preferências do Boavista para ser o treinador da equipa principal a partir da próxima época. O técnico de 36 anos já acertou a saída do Mafra - foi oficializada na quarta-feira -, clube que levou ao quarto lugar na II Liga quando o objetivo era lutar pela permanência, e é apontado como sucessor de Daniel Ramos no comando técnico da formação axadrezada.

Ao que O JOGO apurou, a SAD do Boavista ainda não tem acordo fechado com nenhum treinador para a próxima temporada e vai reunir-se, mais para a frente, com Daniel Ramos, cujo contrato termina no final da presente época, para analisar o futuro. No entanto, a saída do técnico que substituiu Lito Vidigal em dezembro é nesta altura o cenário mais provável.

A confirmar-se a aposta em Vasco Seabra, esta será a segunda vez que o treinador terá oportunidade de orientar uma equipa da I Liga. A estreia verificou-se em 2016/17 no Paços de Ferreira, clube da cidade onde nasceu, tendo feito 26 jogos nessa época e mais dez em 2017/18, na qual prosseguiu a carreira no Famalicão, na II Liga. Esta temporada, Vasco Seabra conduziu o Mafra à melhor classificação de sempre, terminando na quarta posição do segundo escalão nacional, com 39 pontos em 24 jornadas, fruto do cancelamento do campeonato.