Boavista solicita despenalização de Rami e Angel Gomes ao CD

Axadrezados enviaram ao Conselho de Disciplina da FPF um pedido de despenalização dos cartões amarelos que o central e o avançado viram no último jogo.

O Boavista avançou com um pedido para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a solicitar a despenalização dos cartões amarelos que Rami e Angel Gomes viram na última jornada, contra o Gil Vicente.

O internacional francês viu o primeiro cartão esta temporada, mas no caso do avançado trata-se do quinto cartão amarelo, estando, por isso, e para já, impedido de alinhar na partida de terça-feira contra o o Nacional, no Estádio do Bessa.

Os axadrezados acreditam que será dada razão ao protesto de forma a que Jesualdo Ferreira possa contar com o promissor jogador no encontro com a equipa madeirense.