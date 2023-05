Boavista: Reggie Cannon na agenda de clube da Turquia

Internacional norte-americano, de 24 anos, pode deixar o Bessa ao fim de três épocas. Tem contrato até 2025 e pode valer bom encaixe; Notícias postas a circular na Turquia, de jornais até afetos ao emblema de Trabzon, abordam possível avanço para aquisição do defesa do Boavista, que pode merecer negociação entre três a quatro milhões.

O Trabzonspor, sexto classificado na atual edição do campeonato turco, embora tendo sido campeão recentemente, estará no encalço de Reggie Cannon segundo notícias projetadas na imprensa turca.

O atleta ex-Dallas chegou ao Bessa como defesa-direito e pode sair como central, posição onde encaixou preferencialmente no que era a matriz de jogo de Petit, aproveitando também para deixar evoluir Malheiro no lugar de raiz. O internacional norte-americano adaptou-se às funções numa defesa a três ou em forma de parelha no eixo da retaguarda, como se comprova por este final de temporada com estatuto vincado como titular, sentando concorrentes como Sasso ou Robson Reis. Jogador com vastos recursos, velocidade, timing de desarme, Cannon, que termina contrato em 2025, fez três temporadas no Bessa e um total de 88 jogos sem qualquer registo de golos.

Mereceu um investimento de 2,5 milhões, pelo que uma transferência para a Turquia deverá assentar numa base negocial entre os 3 e os 4 milhões de euros. Os axadrezados depositavam até esperanças numa valorização mais avultada do defensor mas a ausência do Mundial do Catar estancou a cotação.

Com a época a encerrar, Cannon é mais um nome do Boavista associado a movimentações de mercado, já tendo o mesmo se verificado com Mangas, pretendido pela Salernitana, Onyemaechi, nigeriano já adquirido a título definitivo pelos axadrezados junto do Feirense, possivelmente com garantia de forte cobiça, Malheiro, pretendido por clubes espanhóis, Makouta, desejado em França e na Turquia, ou Seba Pérez, que aspira um contrato financeiramente superior aos 30 anos.

Riscados de qualquer negociação e com saída certa do Bessa estão Yusupha e Gorré, em final de contrato, tendo o último ofertas de Inglaterra, Países Baixos, Alemanha e Turquia.