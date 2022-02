Boavista recorre para o TAD de castigo de um jogo à porta fechada

Vítor Murta, presidente da SAD do Boavista

Medida intentada pelos axadrezados confere efeito suspensivo à punição deliberada pelo Conselho de Disciplina da FPF



A Boavista SAD avançou, sabe OJOGO, com uma providência cautelar, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), contra a punição, aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, de um jogo a realizar à porta fechada.

O recurso intentado pelos axadrezados confere um efeito suspensivo quanto à aplicação da deliberação tomada pelo CD da FPF a 4 de janeiro de 2022.

Nesse dia, o órgão sancionou o Boavista com a realização de um jogo à porta fechada por incumprimento de deveres durante a receção ao Belenenses (0-0), em 25 de outubro de 2021, em jogo relativo à atual edição da Liga Bwin.

Em causa estão infrações ao primeiro ponto do artigo 127.º do regulamento de competições da Liga, alusivo à inobservância de outros deveres, e aos quinto e sexto pontos do artigo 87.º-A, dedicado ao incumprimento de deveres de organização.