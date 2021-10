Boavista recebeu Bandeira da Ética dirigida à certificação de valores no desporto

A sessão de entrega da Bandeira da Ética decorreu no Museu do Estádio do Bessa.

O Boavista recebeu esta quinta-feira a Bandeira da Ética "pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito da promoção dos valores éticos no desporto", informou o emblema axadrezado.

A Bandeira da Ética é atribuída pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, e "diz respeito à promoção dos valores éticos por via da prática desportiva, neste caso concreto relativamente ao futebol de formação, futsal e futebol feminino", lê-se ainda no site do Boavista.

