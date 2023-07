Boavista recebe União de Leiria, para a Taça da Liga, à porta fechada

Axadrezados vão cumprir castigo de um jogo à porta fechada.

O Boavista anunciou, em comunicado, que "esgotou todas as possibilidades de recurso junto das mais variadas instâncias judiciais" e, por isso, está "obrigado a cumprir o castigo aplicado originalmente a 28 de junho de 2022 pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", o que fará com que a receção à União de Leiria, da primeira fase da Taça da Liga, aconteça à porta fechada.

Os axadrezados foram punidos por incumprimento de deveres, na sequência dos processos disciplinares instaurados depois das receções ao Moreirense (1-0), em 19 de dezembro de 2021, da 15.ª jornada da edição 2021/22 do campeonato, e ao Vizela (2-2), em 6 de fevereiro de 2022, da 21.ª, ambas disputadas no Estádio do Bessa, no Porto.

Em causa estavam infrações relativas ao sistema de videovigilância do recinto, situação que, em caso de reincidência, resulta numa sanção de um a dois jogos à porta fechada, segundo o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O Boavista foi esgotando as suas possibilidades de recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) e do Supremo Tribunal Administrativo, mas todas as instâncias confirmaram a sanção originalmente ditada pelo órgão disciplinar federativo em 28 de junho de 2022, acrescido de 2040 euros de coima.

O primeiro jogo oficial em casa da temporada é a receção do Boavista à União de Leiria, na segunda-feira 24 de julho (20h15), para a primeira fase da Taça da Liga. Se vencer, joga na segunda fase da prova com o vencedor do Nacional-Penafiel, também no Estádio do Bessa.

Desta forma, com o cumprimento deste castigo, está assegurada a presença de público na estreia dos axadrezados na edição 2023/24 da I Liga, no fim de semana de 12 e 13 de agosto, frente ao campeão Benfica, no Estádio do Bessa.