Boavista quis contratar Pepa, mas Paços de Ferreira segurou o treinador

SAD axadrezada e SDUQ pacense não chegaram a acordo para a saída do treinador, que tem contrato até ao final da época

O Boavista bateu à porta do Paços de Ferreira para levar Pepa, mas os clubes não chegaram a acordo para que o treinador se mudasse da Mata Real para o Bessa, com o intuito de substituir Vasco Seabra, que rescindiu ontem com o emblema boavisteiro.

Ao que o O JOGO apurou, a SAD do Boavista aprecia não só a campanha que Pepa está a fazer no Paços de Ferreira, atualmente é sexto classificado no campeonato, com 14 pontos, menos dois que o Vitória, que está no quinto posto, mas também a liderança e a forma de comunicar do antigo avançado, que iniciou a carreira de treinador principal na I Divisão da AF Aveiro, onde foi campeão ao leme da Sanjoanense.

No entanto, Boavista e Paços de Ferreira não se entenderam para a mudança do técnico, que tem contrato até ao final da época com os castores. Paulo Meneses, presidente do Paços, aprecia muito o trabalho de Pepa e não quis perder o treinador neste momento em que o Paços é a grande sensação do campeonato.

Além do mais, sabe O JOGO, o dirigente também já tinha travado uma mudança de Pepa para o V. Guimarães, quando Tiago deixou os minhotos, antes destes contratarem João Henriques para o lugar.

Entretanto, José Morais, que deixou recentemente o Jeonbuk, da Coreia do Sul, onde foi bicampeão sul-coreano e vencedor de uma Taça, é um dos nomes em cima da mesma para render Vasco Seabra. O Boavista está no 16.º posto da I Liga, com oito pontos, somente mais um do que Portimonense e Marítimo, em zona de descida.