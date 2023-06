Boavista quer novamente Robson Reis, mas Santos está reticente

Robson jogou pouco na última época, mas Petit vê potencial no defesa brasileiro

Axadrezados tentam um novo empréstimo do central, embora o clube do Estado de São Paulo exija uma verba por nova cedência ou 1,5 milhões de euros se for a título definitivo

O Boavista contactou o Santos para conseguir um novo empréstimo do defesa-central Robson Reis, mas o clube brasileiro está reticente, tendo em conta a pouca utilização do jogador na última temporada.

Preocupado com a desvalorização que o defesa-central sofreu num ano, o Santos tenta recuperar o investimento, até porque, em 2022, chegou a ter tudo acertado para transferi-lo para o Galatasaray.

Segundo a Imprensa brasileira, os axadrezados tentam um novo empréstimo por mais um ano, só que o clube brasileiro pediu dinheiro pela cedência temporária do jogador. Para adquirir o passe a título definitivo, o Boavista teria de pagar 1,5 milhões de euros.

Caso um novo empréstimo não avance, Robson será reintegrado no plantel principal do Santos, clube com o qual tem contrato até 31 de janeiro de 2024.

Há praticamente um ano, o jogador era visto como um dos centrais mais promissores do futebol brasileiro e, além de ter estado na mira de Arouca e Rio Ave, teve tudo acertado para jogar no Galatasaray. No entanto, o excesso de estrangeiros no clube turco fez abortar o negócio, tendo o atleta de 23 anos viajado para Portugal para assinar pelo Boavista.

A primeira experiência na Europa não correu nada bem a Robson. Utilizado em oito partidas em todas as provas, num total de 186 minutos, foi titular apenas em dois jogos, contra o Machico, para a Taça de Portugal - saiu ao intervalo, num duelo em que o Boavista foi eliminado -, e em Famalicão, este a contar para campeonato, num jogo em que alinhou os 90 minutos, naquela que foi a maior goleada (4-0) sofrida em 2022/23. Números pouco abonatórios, mas os axadrezados acreditam que o central tem potencial, necessitando, obviamente, de ganhar ritmo e experiência.