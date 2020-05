Boavista quer "diálogo" para acertar com Altice

Estádio do Bessa, casa do Boavista

A notícia de O JOGO diz que o Boavista entende que a argumentação da Altice é discutível

O Boavista demarcou-se, este domingo, de conversas com outros presidentes de clubes que pertencem à carteira da Altice para contestar o plano da operadora - que admite pagar os dois meses em que não houve futebol, mas descontando-os de parcelas futuras.

A notícia de O JOGO não dizia que o Boavista, em particular, as teve. Frisava apenas que, numa opinião partilhada por todos, também os axadrezados entendiam que a argumentação da Altice seria discutível, porque haverá futebol em quase dois meses não previstos e que essa argumentação seria usada no diálogo com a operadora. E "diálogo" é precisamente a estratégia reforçada, no comunicado do Bessa. E se há algo a dialogar é porque o plano publicamente divulgado pela Altice não convence.

Comunicado do Boavista

"Perante uma notícia dada a conhecer, hoje, pelo O Jogo, o Conselho de Administração da Boavista, SAD vem esclarecer que o seu Presidente nunca teve nenhum diálogo com os seus homólogos de Sociedades, que têm contratos televisivos com a Altice, no sentido de uma ação conjunta contra esta operadora.

No momento complicado que vive o futebol português, entende o CA da Boavista, SAD que apenas o diálogo - que privilegia - pode resolver questões em aberto.

Conselho de Administração da Boavista, SAD"