Boavista procura igualar Estoril Praia na receção ao Portimonense

O Boavista recebe o Portiminense às 18h00 deste domingo em jogo a contar pela quinta jornada da Liga Bwin.

O Boavista procura este domingo igualar provisoriamente o Estoril Praia no quarto lugar da Liga Bwin, na receção ao Portimonense, em jogo da quinta jornada.

Os "axadrezados", vencedores dos dois jogos disputados no Bessa no presente campeonato, tentam voltar às vitórias, depois do empate 1-1 na visita ao Vizela, e somar os mesmos 10 pontos dos "canarinhos", que visitam o Tondela, na segunda-feira.

Pela frente, a formação boavisteira vai ter pela frente o emblema algarvio, que venceu os dois encontros como visitante já disputados, depois de perder em casa com o Paços de Ferreira, e que soma seis pontos.

Também às 18:00, o Gil Vicente, que também conta seis pontos, recebe o Vizela, 12.º com quatro pontos, pouco depois de o Marítimo receber, em casa do rival Nacional, na Choupana, o Famalicão, a partir das 15:30.

Os madeirenses ocupam o 11.º lugar, com quatro pontos, enquanto os minhotos seguem no 17.º e penúltimo lugar, com um, conquistado na passada jornada, na receção ao Sporting (1-1).

O último jogo do dia está marcado para as 20:30 e vai opor o Vitória de Guimarães, 10.º com cinco, ao lanterna-vermelha Belenenses, que somou apenas um ponto.

A quinta jornada, que antecede a primeira jornada da fase de grupos das competições europeias de clubes, arrancou no sábado, com a goleada do Benfica no terreno do Santa Clara, por 5-0, que manteve os "encarnados" isolados na liderança, agora com quatro pontos de vantagem sobre os rivais Sporting e FC Porto, que empataram 1-1 no clássico.

Programa da quinta jornada:

- Sábado, 11 set:

Paços de Ferreira. Ferreira - Sporting de Braga, 0-0

Santa Clara - Benfica, 0-5

Sporting - FC Porto, 1-1

- Domingo, 12 set:

Moreirense - Famalicão, 15:30.

Gil Vicente - Vizela, 18:00.

Boavista - Portimonense, 18:00.

Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 20:30.

- Segunda-feira, 13 set:

Marítimo - Arouca, 19:00.

Tondela - Estoril Praia, 21:15.