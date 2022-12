Boavista perde com Bordéus em jogo particular

Redação com Lusa

No Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, Zuriko Davitashvili marcou na primeira parte e Josh Maja dobrou a contagem depois do intervalo para os franceses, que competem no segundo escalão.

O Boavista, da I Liga, perdeu esta sexta-feira com o Bordéus, do segundo escalão francês, por 2-0, num duelo particular decorrido à porta fechada, em plena interrupção dos campeonatos para o Mundial'2022.

No Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, o georgiano Zuriko Davitashvili marcou na primeira parte e o nigeriano Josh Maja dobrou a contagem depois do intervalo para os gauleses, que têm estagiado no Algarve e são detidos pelo empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, igualmente acionista maioritário do emblema axadrezado.

O Boavista, 11.º classificado da I Liga, com 17 pontos, em 13 jornadas, alinhou de início com Rafael Bracali, Luís Santos, Reggie Cannon, Vincent Sasso, Ricardo Mangas, Gaius Makouta, Joel Silva, Miguel Reisinho, Bruno Lourenço, Bernardo Conceição e Yusupha.

Já João Gonçalves, Pedro Malheiro, Robson Reis, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastián Pérez, Ibrahima Camará, Ilija Vukotić, Salvador Agra, Róbert Bozeník, Diego Llorente e Cristiano Fitzgerald foram suplentes utilizados pelo treinador Petit diante do Bordéus, vice-líder da Ligue 2, com 28 pontos, a quatro do Le Havre, após 15 encontros.

O Boavista encara o Académico de Viseu, da II Liga, na terça-feira, às 20h15, no Estádio do Fontelo, em Viseu, em partida dos quartos de final da Taça da Liga, que antecederá o regresso da I Liga com uma visita ao Estoril, da 14.ª jornada, em 29 de dezembro.