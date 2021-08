Boavista-Paços de Ferreira: dez centímetros validam golo axadrezado

Terceiro golo do Boavista foi validado pelo VAR. De Santis não estava em posição irregular aquando da assistência do jovem lateral direito

Minuto 76: Marca De Santis! Avançado axadrezado, desmarcado em profundidade, progrediu até à àrea e rematou para o fundo da baliza à guarda de André Ferreira, que teve uma intervenção aquém.

O golo foi depois analisado pelo videoárbitro por possível posição irregular do avançado no momento do passe em desmarcação feito por Nathan, acabandon validado. De Santis estava em jogo por 10 centímentos