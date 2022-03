Boavista numa ação solidária em prol da Ucrânia: "Choca-nos o que se está a passar"

Plantel e equipa técnica doaram bens como roupa, calçado, alimentos e produtos de higiene.

O Boavista, numa parceria com o Lions Clube e Leo Clube, está a proceder a uma ação solidária com o intuito de ajudar a população da Ucrânia. A iniciativa está inserida na Jornada Solidária, algo já habitual no clube, apesar do objetivo ser diferente desta vez. Na manhã desta quinta-feira, o plantel e equipa técnica levaram alguns bens para doar: como roupa, calçado, alimentos e produtos de higiene pessoal.

No final, o central Rodrigo Abascal foi a voz da equipa: "É uma situação que impactou todo o mundo, choca-nos o que se está a passar na Ucrânia. Queremos que isto acabe o mais rápido possível", começou por dizer o uruguaio, que lamentou que tudo o que está acontecer. "Não depende muito de nós, jogadores de futebol, mas queremos ajudar as pessoas da Ucrânia que estão a passar por um mau momento. A mínima ajuda, seja de alimentos, produtos de higiene ou roupas, podem ser uma grande ajuda para eles", atirou.

Sobre o jogo de sábado, frente ao Braga, o jogador valorizou a vitória expressiva na Taça da Liga, mas relembrou que são jogos diferentes. "Fizemos um bom jogo na Taça da Liga, mas agora temos de lutar muito para pontuar. Só dependemos de nós e sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos lutar para procurar vencer e subir na tabela classificativa", garantiu.

Para o jogo de sábado, o bilhete para sócio tem o custo de cinco euros, sendo que cada sócio poderá ainda adquirir um bilhete solidário com um custo adicional de 2,50 euros. Esse valor, será revertido para a Jornada Solidária, onde os adeptos também podem contribuir com bens essenciais. Algo que têm feito ao longo da semana.