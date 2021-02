Boavista na luta com o cancro infantil e tem no Moreirense um aliado

O Boavista associou-se à Organização Não Governamental - Lions Clubes de Portugal DM115, através do Lions Clube Boavista D115CN, uma instituição com papel determinante na missão de combater o cancro infantil.

Para dar maior visibilidade à iniciativa, os jogadores do Boavista e do Moreirense vão entrar em campo, no jogo desta sexta-feira no Estádio do Bessa, com o nome de uma criança que está em tratamento no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) inscrito na parte da frente da camisola, numa ação que pretende homenagear todos os heróis que lutam diariamente contra esta doença.

Além disso, os jogadores serão portadores de uma t-shirt alusiva a esta missão, em especial ao Projeto LUCAS, iniciativa que tem vindo a ter, desde 2017, uma envolvência direta na aquisição de equipamento médico para a ala oncológica do Hospital de São João, assim como na atribuição de Bolsas de Investigação Médica, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro.

O Boavista associa-se a uma ação com vista à promoção do bem-estar dos pacientes infantis e respetivos familiares, assim como o desenvolvimento na investigação nesta área.

Esta atividade vem na sequência da celebração do Dia Internacional da Criança com Cancro, na passada segunda-feira.