Boavista multado por isqueiro atirado a Rochinha, uso de pirotecnia e insultos

CD da FPF não fez referência a alegados cânticos insultuosos ao jogador vimaranense relacionados com a morte da mãe

O Boavista foi punido com o pagamento de uma multa de 3142 euros por comportamento incorreto de adeptos no decurso da receção ao Vitória de Guimarães, no passado fim de semana, relativa à 33.ª ronda da Liga Bwin.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, os axadrezados têm de pagar 816€ pelo atraso no reinício do jogo, 286€ pelo arremesso de um isqueiro a Rochinha, no momento da substituição, por insultos ao jogador do V. Guimarães e ao clube minhoto. Além disso, as panteras vão desembolsar 2. 040€ pelo uso de material pirotécnico no Bessa (petardos, tochas e potes de fumo).

De referir que o CD da FPF não fez qualquer referência a insultos dirigidos a Rochinha, conforme o próprio alegou publicamente nas redes sociais, relacionados com a morte da própria mãe, vítima, em 2019, de uma doença oncológica.

Horas após o duelo da 33.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio do Bessa, Rochinha denunciou a situação, descrita "como mais um episódio muito triste" e ocorrido "pela terceira vez", pelo que criticou a entendida "passividade da Liga".

Após a tomada de posição de Rochinha, que trocou o Boavista pelo V. Guimarães em 2020, o próprio Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou "veementemente" os insultos axadrezados alegados por Rochinha.

O organismo liderado por Joaquim Evangelista pediu, na sequência, uma reunião ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, para abordar a violência e aumento do discurso de ódio e ataques sobre os praticantes

Entretanto, e relativamente a novo caso do futebol luso, André Coelho Lima, deputado do PSD, afirmou, na Assembleia da República, que "há uma barbárie que está a tomar conta do desporto e que não podemos ignorar este nível grotesco", pois "é algo que tem de chocar toda a gente e que tem de ser trazido para aqui [parlamento], porque é ouvido por crianças, por adultos". Coelho Lima sublinhou que os insultos a Rochinha "é a desumanidade a atingir níveis atrozes".

Além destas condenações, também a irmã de Rochinha veio a público pedir "respeito" dado que a animosidade de uma franja axadrezada para com Rochinha, considerou a familiar do capitão do V. Guimarães, "já ultrapassa a barreira desportiva".