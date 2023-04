Boavista: muitas dúvidas à esquerda para o dérbi com o FC Porto

Bruno Onyemaechi e Gorré voltaram a não treinar estão em dúvida para o jogo contra o FC Porto.

O dia 25 de abril não trouxe novidades à esquerda. Bruno Onyemaechi e Gorré voltaram a não treinar com os companheiros e continuam em dúvida para o encontro de domingo, às 18 horas, contra o FC Porto. Bruno Onyemaechi lesionou-se nos últimos minutos da primeira parte do jogo frente ao Rio Ave, numa disputa de bola com André Pereira, e teve de sair ao intervalo. Em 31 jogos pelos axadrezados, o lateral-esquerdo foi substituído apenas pela segunda vez, o que diz bem da grande época que está a fazer.

Já o extremo-esquerdo Gorré, que estava a atravessar um bom momento, ficou na bancada contra o Rio Ave, devido a uma lesão que sofreu na semana que antecedeu a receção aos vila-condenses.

Entretanto, tendo em vista o jogo no Dragão, os boavisteiros colocaram à venda os bilhetes destinados exclusivamente aos sócios. Os ingressos estarão à venda até às 12h30 de sexta-feira na secretaria do clube e custam 15 euros.