Declarações de Nuno Pereira, adjunto do Boavista, após o empate a um golo com o Marítimo, para a jornada nove do campeonato.

Análise: "Tivemos uma entrada muito boa, numa primeira parte multo bem conseguida. Podíamos ter resolvido o jogo numa oportunidade clara do Yusupha, mas a equipa manteve-se com qualidade e com as suas dinâmicas. Na segunda parte, tivemos novamente uma boa entrada, mas a equipa abanou com uma situação menos boa. Porém, tivemos capacidade para reagir e voltar ao jogo. Podíamos mesmo ter feito o segundo golo numa situação de três para dois, mas não conseguimos."

Atitude: "Foi importante a atitude que os atletas tiveram, bem como a postura em quererem criar situações para finalizar e promoverem o nosso trabalho semanal. Infelizmente, hoje não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos. Creio que foi um pouco por aí."

Agitação no banco de suplentes: "São as circunstâncias do jogo, que é feito de emoções. Há mais controlo em algumas vezes, enquanto noutras não é o desejado. Ficou tudo resolvido. Temos de promover aquilo que creio que foi um bom espetáculo dentro e fora do campo. Quanto ao resto, são situações curtas e rápidas que acontecem no futebol".

