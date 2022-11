Boavista: Mangas baralha sistema modificado por Masaki

O lateral-esquerdo teve de cumprir castigo por causa do cartão vermelho visto ante o V. Guimarães e levou Petit a reajustar a equipa com a estreia do japonês. O treinador compensou a baixa na defesa com o 4x3x3, abdicando do 3x4x3, encaixando Masaki no meio-campo, e com excelente resultados. Petit tem agora de decidir o que fazer em Vila do Conde.

A disponibilidade de Ricardo Mangas levanta uma questão intrigante em relação ao sistema tático que Petit irá privilegiar na deslocação a Vila de Conde. O lateral-esquerdo esteve ausente da receção ao Vizela, a cumprir castigo pelo cartão vermelho que o afastou da segunda parte com o V. Guimarães. Para colmatar esta baixa, o treinador optou por converter o habitual sistema 3x4x3 num 4x3x3, e com uma grande, e agradável, novidade no meio-campo: Masaki Watai, autor de um belíssimo golo, acrescentando mais umas linhas ao estatuto histórico de ser o primeiro japonês a jogar no Boavista.

A exibição de Masaki foi de bom nível, o que deverá pesar nas decisões de Petit para o confronto com o Rio Ave. Regressar à matriz de três defesas, com dois falsos laterais (Malheiro e Mangas), mantendo o núcleo duro no meio, Makouta e Sebastián Pérez, é a alternativa. No ataque há mais certezas, dada a lesão prolongada de Martim Tavares. Para este jogo de hipóteses, há duas soluções: Yusupha e Bozeník. O primeiro tem sido opção recorrente de Petit.

As dúvidas são maiores atrás. A culpa é, como já se disse, de Masaki, e por boas razões, tendo em conta o prazer de Petit em ver a evolução dos seus jogadores. É mais um desafio aliciante para um treinador que não receia lançar novidades. Martim é o exemplo mais recente, num grupo em que Pedro Malheiro tem brilhado.

Há três nomes muito repetidos

Pedro Malheiro, Makouta e Sebastián Pérez são únicos totalistas no Boavista. Três nomes mais regulares no onze inicial de Petit, que os manteve no compromisso da Taça de Portugal, sendo que o primeiro já conquistou dois prémios de Melhor Jogador do Mês, numa iniciativa do clube e do patrocinador oficial, colhendo a maioria dos votos dos adeptos axadrezados. O jovem lateral-direito é, também, o que tem mais assistências (três), seguido por Kenji Gorré. A constância de Makouta e Sebastián Pérez reforça a importância desta dupla no combate no meio-campo.