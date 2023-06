Boavista: Makouta na porta de saída

Clubes de Espanha juntam-se a franceses, italianos e turcos na corrida pelo médio do Congo.

Makouta está a ser muito pretendido e pode sair neste mercado de verão. Além do interesse, já noticiado por O JOGO, por parte dos franceses do Rennes e do Estrasburgo, e também dos italianos do Lecce e dos turcos do Galatasaray, há igualmente clubes espanhóis que sondaram os axadrezados com o intuito de saber as condições para uma eventual transferência.

Com contrato até junho de 2024, o médio internacional do Congo foi integrado, na eleição da Liga - tal como Bozeník -, no melhor onze da última jornada do campeonato. Terminou assim em beleza a sua melhor época de sempre, na qual fez 37 jogos, dois golos e sete assistências. Na anterior, a primeira no Boavista, fez dois golos e quatro assistências em 35 jogos.

Entretanto, Sean Gatt e Jake Micallef, da equipa de sub-19 dos axadrezados, foram convocados por Tozé Mendes para representar Malta no Europeu da categoria, que se realiza entre 3 e 16 de julho naquele país mediterrânico.