Boavista leva a melhor sobre Trofense em jogo de preparação

Num duelo em que deu prioridade aos jogadores com menor tempo de utilização, Petit incluiu cinco nomes da equipa de sub-19.

O Boavista, da I Liga de futebol, venceu esta quinta-feira o Trofense, do segundo escalão, por 3-2, em jogo de preparação realizado em plena paragem dos campeonatos profissionais para os embates das seleções nacionais.

No Estádio do CD Trofense, na Trofa, o montenegrino Ilija Vukotic, o curaçauense Kenji Gorré e Tiago Morais anotaram os golos do conjunto de Petit, enquanto o brasileiro Matheus Índio e o angolano Djalma marcaram para a equipa de Francisco Chaló.

Yanis Hamache, Miguel Reisinho, Paul-Georges Ntep e Manuel Namora têm desfalcado os 'axadrezados' por lesão, ao passo que Alireza Beiranvand (Irão), Reggie Cannon (Estados Unidos) e Gaius Makouta (Congo) estão ao serviço das respetivas seleções.

Num duelo em que deu prioridade aos jogadores com menor tempo de utilização, Petit incluiu cinco nomes da equipa de sub-19, casos dos defesas Guito Madureira e Pedro Gomes, do médio Bernardo Silva e dos avançados Martim Tavares e Tiago Machado.

O Boavista, 13.º colocado, com 27 pontos, visita o Famalicão, 12.º, com 28, a 2 de abril, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.

No mesmo dia, a partir das 17h30, o Trofense, 14.º colocado da II Liga, com 28 pontos, desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, líder, com 54, na 28.ª ronda.