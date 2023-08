Boavista: lesão de César deixa João Gonçalves firme na baliza

Brasileiro foi operado ao joelho e enfrenta paragem longa, permitindo a continuidade na aposta do guarda-redes de 22 anos

César Dutra foi submetido a uma ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho direito e vai, agora, enfrentar um período de recuperação dificilmente inferior a seis meses. Utilizado em seis jogos na última época, o guarda-redes brasileiro já teve alta hospitalar, tendo sofrido a grave lesão num duelo de pré-época, diante do Arouca. É uma baixa de peso para a equipa de Petit.

Perante a indisponibilidade do guarda-redes e dada a proibição de o Boavista inscrever jogadores - os axadrezados foram sancionados pela FIFA por uma dívida relativa aos direitos de formação de Chidozie, de que é credor o Green Sports FC, um dos clubes que o internacional nigeriano representou no início de carreira -, tem sido João Gonçalves, um jogador da casa, a assumir as redes das panteras.

Petit, que sempre vincou que via a ausência de reforços como oportunidades, tem apostado no jovem de 22 anos, que já se tinha estreado pela equipa principal na temporada passada e que recentemente renovou a ligação com as panteras por mais quatro épocas. João Gonçalves está há sete temporadas no Bessa e, na última época, alinhou nos duelos diante de Machico, para a Taça de Portugal, Académico de Viseu, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, e Chaves, relativo ao último jogo do campeonato. Agora perfila-se como aposta segura para o campeonato.