Boavista lança campanha para ajudar o povo da Ucrânia

O Boavista lançou, esta terça-feira, em conjunto com o Lions Clube, uma campanha solidária com a população da Ucrânia, solicitando aos sócios a doação de bens, com roupa calçado, alimentos e produtos de higiene que serão depositados junto da pantera no dia do jogo com o Braga, no sábado, ou no departamento e Relações Públicas, no Estádio, até sexta-feira, ou na junta de freguesia de Lordelo e Massarelos.

Em paralelo, os responsáveis reforçaram a iniciativa ao apelar para a compra de um bilhete extra no valor de 2,5 euros, cujo bolo reverterá integralmente para apoiar os ucranianos que se debatem com séries dificuldades devido ao conflito armado no país.