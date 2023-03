Boavista lamenta morte do "brilhante empresário" e "grande amigo" Rui Nabeiro

Fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu este domingo, aos 91 anos. O Boavista assinalou a triste notícia em comunicado.

O Boavista lamentou a morte de Rui Nabeiro, através de um comunicado no site oficial. Os axadrezados falam de um "brilhante empresário" e um "grande amigo".

"O Boavista FC lamenta profundamente o falecimento de Rui Nabeiro, um dos mais brilhantes empresários da história de Portugal e também um grande amigo do Boavista FC. Nos anos mais difíceis da nossa história recente, o Comendador Rui Nabeiro fez questão de continuar sempre ao nosso lado, tendo-se mantido como patrocinar do Boavista FC mesmo nas épocas em que participamos no Campeonato Nacional de Seniores, num gesto que serve para reforçar a sua grandeza. O Presidente Vítor Murta, em nome pessoal e do Boavista FC, endereça as mais sentidas condolências à família enlutada e aos muitos amigos de Rui Nabeiro", lê-se.

Nas redes sociais, Vítor Murta também lamentou o desaparecimento do fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés.

O empresário Rui Nabeiro morreu, este domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".