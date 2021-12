Boavista justifica falha no controlo salarial com "questões burocráticas"

Boavista é um dos clubes que falhou a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.

O Boavista assegurou o cumprimento do controlo salarial de dezembro junto da Liga Portugal dentro de poucos dias.

Fonte da SAD axadrezada garantiu a O JOGO que "a situação vai ficar resolvida dentro de poucos dias e está relacionada com questões burocráticas provocadas pelas alterações que estão a decorrer na SAD".

O Boavista, juntamente com o Santa Clara, foi um dos dois clubes da Liga Bwin que falhou a demonstração da inexistência de dívidas salariais junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) entre setembro e novembro, à semelhança do sucedido com a Académica, do segundo escalão.