Boavista inicia pré-época na segunda-feira e plantel está curto

Boavista inicia treinos na segunda-feira e volta a concentrar pré-época no Bessa.

O Boavista vai dar início aos trabalhos de pré-temporada esta segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, intercalando os primeiros aprontos com exames médicos e físicos.

Tal como aconteceu no início das últimas épocas, os axadrezados vão centralizar essa preparação nas suas próprias instalações, cujas condições logísticas incluem campos de treinos com relvado no complexo contíguo ao recinto, zona de refeições, LAB ou ginásio.

O calendário dos encontros de preparação do Boavista ainda não foi divulgado, mas está garantida a sua participação num torneio quadrangular de verão organizado pelo Varzim, da Liga 3, que engloba o campeão nacional Benfica e o também primodivisionário Vitória de Guimarães e vai decorrer na Póvoa de Varzim, no fim de semana de 22 e 23 de julho.

Os trabalhos para a nova época arrancam amanhã, mas, para já com muitas dúvidas, até porque a SAD continua impedida, por determinação da FIFA, de inscrever jogadores. Além da saída de Bracali (terminou a carreira), que deixa o plantel apenas com dois guarda-redes (César e João Gonçalves), Reggie Cannon rescindiu unilateralmente, ao passo que Filipe Ferreira, Gorré e Yusupha terminaram contrato. Robson Reis, Bozenik e Masaki estavam emprestados e não se sabe se os dois primeiros ainda regressam ao Bessa.

O treinador Petit está vinculado até junho de 2024 ao Boavista, que foi nono classificado na edição 2022/23 da I Liga, com 44 pontos, e logrou a sua nona permanência seguida.