Boavista inicia celebração do 120.º aniversário com camisola especial

O Boavista apresentou esta quarta-feira uma camisola desenhada em estilo "vintage" e a pensar já na comemoração do 120.º aniversário do clube, no dia 1 de agosto.

A estreia da nova camisola axadrezada vai acontecer já no próximo jogo frente ao Braga, no sábado (18h00), no Estádio do Bessa, sendo um dos equipamentos alternativos da equipa para a próxima época.

A nova "pele" do Boavista foi divulgada na Casa Museu Fernando Castro, no Porto, contando com a presença de vários jogadores da equipa principal.

