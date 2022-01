Presidente do Boavista criticou Rui Oliveira, que desempenhou as funções de videoárbitro no jogo com o Gil Vicente.

Vítor Murta, presidente do Boavista, deslocou-se à sala de imprensa após o empate a um golo com o Gil Vicente, deixando fortes críticas a Rui Oliveira, que desempenhou as funções de videoárbitro no encontro. Em causa está o segundo golo anulado a Musa, com os axadrezados a defenderem que foi um jogador contrário que fez o passe para o avançado croata.

"Decidiu hoje premiar-nos com este trabalho que realizou. Alguém que não pode ser árbitro no campo não pode também ser videoárbitro. Não estou a pôr o caráter e seriedade em causa. Foi claro que o golo anulado é um golo limpo. Quem faz o passe é o jogador do Gil Vicente, que isola o Musa e faz o golo. Fez com que o Boavista fosse prejudicado. O senhor Rui Oliveira não tem qualidade para ser videoárbitro. Repito, ponho apenas em causa a qualidade dele para ser videoárbitro, e não a tem", afirmou o dirigente.

Veja o lance em causa:

Musa também teve um outro golo anulado: